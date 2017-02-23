В четверг Сейм в окончательном чтении принял законопроект, ратифицирующий Договор об экономике и торговле между Канадой и странами-членами ЕС (CETA). Латвия стала первой страной в Европе, принявшей соглашение, которое продолжает вызывать острейшие дискуссии. Министерство иностранных дел и другие защитники CETA полагают, что доступ на канадский рынок позволит латвийскому бизнесу частично восстановить потерянные в России позиции. Противники договора утверждают, что он угрожает независимости Латвии.

Договор взволновал не только некоторых оппозиционных депутатов, например, Юлию Степаненко ("Согласие") и Игоря Пименова ("Согласие"), но и негосударственные организации, в том числе и природоохранное общество "Зеленая свобода" (Zaļā brīvība), пишет Delfi.lv.

Общество обращает внимание на то, что под воздействием договора "страны в ходе взаимной конкуренции за привлечение иностранных инвестиций прямо или косвенно снизят свои стандарты, связанные с окружающей средой и социальной сферой". Юлия Степаненко в ходе парламентских дебатов о ратификации договора отметила, что "наша экономика будет уничтожаться в еще больших масштабах, чем это происходит сейчас".

CETA - это соглашение о зоне свободной торговли между Европейским союзом и Канадой. Его ратификация означает, что будут отменены 99,5% таможенных налогов и пошлин, а после вступления договора в силу предприятия ЕС смогут участвовать в публичных закупках в Канаде на федеральном уровне, в провинциях страны и в самоуправлениях. Условия признания профессиональных квалификаций предоставят больше возможностей для наших поставщиков услуг в регулируемых профессиях, а признание документов об оценке соответствия устранит необходимость в повторной сертификации продуктов в Канаде.

Договор включает различные дополнительные условия, выдвинутые как на уровне ЕС, так и предложенные Латвией. Латвийские оговорки касаются покупки сельскохозяйственной земли, издания средств массовой информации, оказания ветеринарных, охранных, фармацевтических, юридических услуг, а также услуг по перевозке пассажиров и автомобильным грузоперевозкам.