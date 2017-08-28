Частные медицинские учреждения и отдельные муниципальные больницы демонстрируют стабильную прибыль, пишет Dienas Bizness.

Самую большую - Veselības centru apvienība - 2,2 млн евро, рентабельность 12%. Далее следует E. Gulbja laboratorija - 1,8 млн евро и 11%. Более миллиона заработал и Veselības centrs 4 - 1,5 млн евро.

Среди государственных и муниципальных лечебных учреждений со стабильной прибылью уже много лет работает Видземская больница, принадлежащая Валмиере и Валкскому краю. В прошлом году ее прибыль составила почти миллион евро, в 2015 году – 757,4 тыс. евро.

Председатель правления больницы Угис Мусков связывает позитивные результаты с оказанием дополнительных платных услуг. Больница очень следит за поступлениями и расходами, ведет продуманную инвестиционную политику, мало пользуется внешними услугами.