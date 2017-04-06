По данным Bloomberg, это произошло благодаря тому, что инфляция вернулась к намеченным показателям. Экономист Komercni Banka Виктор Зейсель в комментарии изданию отметил, что крона будет дорожать.

Таким образом, курс кроны может колебаться в зависимости от рыночного спроса и предложения на валюту. В случае резких колебаний валютного курса банк готов использовать собственные инструменты для их смягчения, отмечается в сообщении.

В четверг днем курс чешской кроны к евро составляет 27,08 кроны, к доллару — 25,35 кроны.