Правительство планировало сегодня утвердить правила реализации проекта электрификации железной дороги, но по просьбе партии "Единство" отложило рассмотрение этого вопроса на неделю.
Пока нет ясности о том, как строительство необходимых для реализации проекта дополнительных пунктов подключения электроэнергии может повлиять на расходы конечных пользователей, пояснил Ашераденс.
В правилах не указано, что строительство этих пунктов можно финансировать на средства из фондов ЕС, поэтому следует внести ясность в вопрос о том, сколько таких пунктов потребуется и как они повлияют на конечных потребителей, сказал министр.
Премьер-министр Марис Кучинскис предложил Минэкономики дать оценку этому влиянию, пригласив специалистов из Минфина, АО Augstsprieguma tīkls, Комиссии по регулированию общественных услуг и Межведомственного координационного центра.
Как сообщалось, 17 января правительство за закрытыми дверями поддержало дальнейшее продвижение проекта электрификации железной дороги.
Хотя первоначально планировалось начать ее в направлении Вентспилса, электрифицировав на первом этапе линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс, а далее вентспилсское направление, теперь решено, что проект начнется в направлении Риги. В первую очередь будут электрифицированы линии Даугавпилс-Крустпилс-Рига (Шкиротава) и Резекне-Крустпилс-Рига (Шкиротава). Приблизительные расходы на первую очередь проекта составят 519 млн евро.