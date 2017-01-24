У Министерства экономики все еще есть опасения по поводу влияния проекта электрификации железной дороги на расходы конечных пользователей на электроэнергию, заявил во вторник, 24 января, на заседании правительства министр экономики Арвил Ашераденс.

Правительство планировало сегодня утвердить правила реализации проекта электрификации железной дороги, но по просьбе партии "Единство" отложило рассмотрение этого вопроса на неделю.

Пока нет ясности о том, как строительство необходимых для реализации проекта дополнительных пунктов подключения электроэнергии может повлиять на расходы конечных пользователей, пояснил Ашераденс.

В правилах не указано, что строительство этих пунктов можно финансировать на средства из фондов ЕС, поэтому следует внести ясность в вопрос о том, сколько таких пунктов потребуется и как они повлияют на конечных потребителей, сказал министр.

Премьер-министр Марис Кучинскис предложил Минэкономики дать оценку этому влиянию, пригласив специалистов из Минфина, АО Augstsprieguma tīkls, Комиссии по регулированию общественных услуг и Межведомственного координационного центра.

Как сообщалось, 17 января правительство за закрытыми дверями поддержало дальнейшее продвижение проекта электрификации железной дороги.

Хотя первоначально планировалось начать ее в направлении Вентспилса, электрифицировав на первом этапе линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс, а далее вентспилсское направление, теперь решено, что проект начнется в направлении Риги. В первую очередь будут электрифицированы линии Даугавпилс-Крустпилс-Рига (Шкиротава) и Резекне-Крустпилс-Рига (Шкиротава). Приблизительные расходы на первую очередь проекта составят 519 млн евро.