Сумма причиненных крестьянам наводнениями убытков может стать известна во второй половине октября, сообщила агентству LETA представитель Министерства земледелия Бирута Ингилявичюте.

Прозвучавшие в публичном пространстве подсчеты ущерба, причиненного крестьянам ливнями и наводнениями, - лишь предположения неправительственных организаций и самоуправлений, пояснила она. Минземледелия подсчитает убытки только после обследования заявленных для получения компенсаций площадей.

Служба поддержки села принимает заявления о пострадавших сельхозугодьях, где посажены огурцы и кукуруза, вплоть до 15 октября, напомнила Ингилявичюте.

Как только обследование пострадавших от наводнений площадей будет закончено, Минземледелия представит информационный доклад об общих убытках крестьян, предложения о размере компенсации и запрос о выделении финансирования из средств госбюджета на непредвиденные расходы.

Как сообщалось, с 4 сентября по 2 октября крестьяне, чьи посевы сельхозкультур и заготовленное сено погибли в результате сильных ливней и наводнений, могут подавать заявления на получение компенсаций.