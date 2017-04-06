В 2016 году численность населения России, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросла до 19,8 млн человек. По сравнению с 2015 годом показатель увеличился на 300 тыс. человек, или 1,5%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Как пишет NEWSru.com, в 2014 году число бедных в России равнялось 16,1 млн человек, в 2013 году - 15,5 млн, в 2012 году - 15,4 млн, в 2011 году - 17,9 млн, в 2010 году - 17,7 млн, в 2009 году - 18,4 млн, в 2008 году - 19,0 млн, в 2007 году - 18,8 млн, в 2006 году - 21,6 млн человек.

Численность бедного населения за год увеличилась на 0,3 млн, до 19,8 млн человек. Показатель оказался максимальным с 2006 года - это значит, что десятилетний прогресс в борьбе с бедностью фактически сведен к нулю. Прожиточный минимум в России, согласно данным Росстата, в IV квартале 2016 года составил 9691 рублей на человека в месяц против 9889 рублей в III квартале, 9956 рублей во II квартале и 9776 рублей в I квартале.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 973 рублей в месяц (в IV квартале 2015 года - 36 79 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года - 376,5%).

В целом по стране среднедушевые денежные доходы населения в IV квартале 2016 года составили 35 973 рубля в месяц (в IV квартале 2015 года - 36 079 рублей), что составляет 371,2% от величины прожиточного минимума (в IV квартале 2015 года - 376,5%).

Доходы же самой обеспеченной части населения в 2016 году росли. За год доля населения с доходами более 45 тыс. рублей в месяц, по предварительным данным Росстата, увеличилась до 19%.