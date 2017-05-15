Количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, в первом квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличилось на 6,3% - до 784,9 тыс., свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе количество ночевок иностранных туристов в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов за год увеличилось на 6,7% - до 530 тыс.

Средняя продолжительность пребывания гостей в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов в первом квартале 2017 года составила 2 ночи.

За первые три месяца 2017 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов обслужено 397,4 тыс. гостей - на 8,6% больше, чем за тот же период 2016 года, в том числе 264,3 тыс. иностранных гостей, что на 9,9% больше.

Больше всего было принято иностранных гостей из России - 53,9 тыс., что на 17% больше, чем в первом квартале 2016 года. Из Эстонии прибыло 30,9 тыс. гостей - на 12,4% больше, из Литвы - 30,8 тыс., или на 12,3% больше.

46,9% всех иностранных гостей составили гости из соседних стран: 20,4% - из России, 11,7% - из Эстонии, 11,6% - из Литвы, 3,2% - из Белоруссии.

В Риге в первом квартале года было принято 83,7% иностранных гостей, в Юрмале - 6,6%, в Даугавпилсе - 1,4%, в Лиепае - 1,1%, в Сигулдском крае - 0,9%.

В первом квартале 2017 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 133,2 тыс. жителей Латвии - на 6% больше, чем годом ранее. Количество ночей, проведенных ими в гостиницах и других местах размещения туристов, увеличилось на 5,5% - до 255 тыс.

Самыми популярными у латвийцев местами были Рига (31,7% гостей), Юрмала (13,1%), Лиепая (8,8%), Даугавпилс (4,6%), Сигулдский край (3,8%) и Елгава (2,7%).