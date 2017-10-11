В сентябре 2017 года airBaltic перевезла 342 645 пассажиров, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Уже четвертый месяц подряд достигается самое большое количество перевезенных пассажиров в истории авиакомпании.

Сеть маршрутов airBaltic охватывает Европу, Скандинавию, Россию, СНГ и Ближний Восток.

Авиакомпания за девять месяцев выполнила 37 663 полета.

Заполняемость мест, или соотношение числа пассажиров и количества доступных мест, в сентябре составила 79,5%, за девять месяцев 2017 года - 77,9%, и это самый высокий показатель в истории авиакомпании.

15-минутный показатель пунктуальности рейсов airBaltic в сентябре составил 85,2%. Это означает, что более 85 из 100 рейсов airBaltic вылетают в запланированное время или с опозданием не более 15 минут. Показатель пунктуальности рейсов за девять месяцев 2017 года составил 87,1%.

airBaltiс обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 с лишним пунктов назначения, а также предлагает рейсы из Таллина и Вильнюса.