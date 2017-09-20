Международный аэропорт "Рига" за восемь месяцев обслужил на 10,9% пассажиров больше, чем годом ранее, и их количество превысило 4 млн, рассказала представитель аэропорта Лаура Карните.

Количество транзитных и трансферных пассажиров за восемь месяцев выросло на 18% до 1,2 млн, что составляет треть от общего количества пассажиров.

Количество обслуженных самолетов выросло на 8% до 49 012.

Крупнейшим перевозчиком в аэропорту является национальная авиакомпания airBaltic, доля которой в общем количестве пассажиров составляет 53,5%. Ирландская авиакомпания Ryanair перевезла 15% пассажиров, венгерская Wizzair - 8,8%.

В аэропорту обслужено 14 400 тонн грузов, что на 10% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Прирост пассажиров в июле на 16,2% позволил аэропорту "Рига" стать одним из пяти самых быстро развивающихся аэропортов Европы в категории с числом пассажиров от 5 до 10 млн.