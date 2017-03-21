В течение четырех лет с 2011 по 2014 год из России было выведено более 20 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) через схему, которую международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) назвал "Русской прачечной". В расследовании вместе с OCCRP участвовали журналисты российской "Новой газеты" (НГ), немецкой Süddeutsche Zeitung, британской The Guardian и другие - всего 61 работник СМИ из 32 стран мира. Они проанализировали 76 тысяч банковских проводок. DW рассказывает самое главное, что нужно знать об этом расследовании.

Как работала схема?

Согласно материалам журналистского расследования, две компании, зарегистрированные, как правило, в Великобритании или на Кипре, заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом обе компании не имели активов и не вели реальной деятельности, а соглашение было фиктивным. Поручителями по договору выступали российские фирмы-однодневки и жители Молдавии.

Когда приходило время платить по векселю, "должник" отвечал, что денег у него нет. Так как среди поручителей был молдавский гражданин, одна из компаний обращалась в суд этой страны. Здесь ответчик в полном объеме признавал исковые требования. Необходимые для погашения задолженности средства находились на счетах российских фирм-поручителей, и в итоге деньги взыскивали с них. Рубли конвертировались в иностранную валюту и миллионы долларов переводились на банковский счет истца - одной из двух фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании или на Кипре.

Можно пример?

Можно. В статье НГ приводится история о том, как в 2011 году британская компания Valemont Properties Ltd приобрела у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd вексель номиналом 400 млн долларов. Поручителями стали житель Молдавии Максим М. и несколько российских фирм, включая ООО "Легат". Директором "Легата" числился пенсионер из Москвы Николай Горохов. Последний рассказал "Новой газете", что за регистрацию компаний на свое имя ему платили по 800 рублей за каждую: такую "работу" он нашел по объявлению в газете. В общей сложности Горохов оформлен директором в 36 фирмах, к которым, по собственным утверждениям, не имел реального отношения - только регистрировал их на себя и подписывал документы на открытие банковских счетов.

Когда пришло время платить по векселю, и "должник", и поручители долг признали, но заявили, что денег у них нет. Valemont Properties Ltd обратилась в районный суд в Кишеневе (здесь пригодился гражданин Молдавии в роли поручителя), который вынес решение о взыскании средств. Судебному приставу повезло - в молдавском банке Moldindconbank оказались открыты корреспондентские счета банков, обслуживавших "Легат" московского пенсионера. На балансе компании нашлись необходимые 1,4 млрд рублей, которые конвертировали в доллары и перевели Valemont Properties Ltd.

Кто стоит за "Русской прачечной"?

На этот вопрос окончательного ответа нет, как и на вопрос о происхождении денег. Отмытые средства были перечислены в 5140 компаний в 96 странах - 954,5 млн долларов осели в Дании, 929,5 млн долларов - в Гонконге, 916,5 млн долларов - в Китае, 871 млн долларов - на Кипре, 730 млн долларов оказались вновь в России, говорится в расследовании. В британских банках оказались 738,1 млн долларов, более 600 млн долларов - в швейцарских банках, 66,5 млн долларов - в немецких, 63 млн долларов - в американских.

Значительная часть денег "утекала" по этой схеме через Русский земельный банк (РЗБ, 9,8 млрд долларов), банк "Балтика" (3,5 млрд долларов), банк "Европейский экспресс" (1,2 млрд долларов), банк "Западный" (0,9 млрд долларов) и МАСТ-банк (0,8 млрд долларов) - всего около 20 российских банков. Совладельцем двух из них - РЗБ и "Западного" - был Александр Григорьев.

В последнем банке одним из партнеров Григорьева был генерал ФСБ Юрий Анисимов, а в совет директоров РЗБ входил двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, отмечает НГ. После ухода из РЗБ Путин опубликовал письмо о "необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией". При этом, как отмечает российское издание, сам Игорь Путин до РЗБ успел поработать в руководстве Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за отмывание преступных доходов.

Кроме того, в тексте НГ упоминается имя Сергея Магина, который был акционером МАСТ-банка и Интеркапитал-банка, также фигурирующих в расследовании. The Guardian пишет, что бенефициарами схемы были лица, "неопровержимо связанные с российской элитой" и сообщает о подозрении в том, что часть денег доставалась "влиятельным чиновникам". Однако конкретных имен британское издание не называет, хотя, судя по всему, они известны авторам расследования благодаря сведениям о том, на что расходовались проведенные через схему деньги.

Швейцарский журнал Beobachter называет одним из вероятных бенефициаров бизнесмена Алексея Крапивина, сына старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина. По сведениям издания, на счетах Крапивина в Швейцарии оказалась почти половина из 600 млн долларов, прошедших через "Русскую прачечную" и переведенных в эту страну.

На что тратились отмытые деньги?

По данным The Guardian и Süddeutsche Zeitung, часть денег тратилась, в частности, на меха, алмазы и бриллианты, люксовую одежду, дизайнерские предметы интерьера в Германии и Великобритании. На эти средства были приобретены также паб в лондонском районе Блумсбери и таунхаус в другом районе британской столице Кенсингтоне. Некий "богатый россиянин" оплатил прошедшими через описанную схему деньгами обучение своего сына в престижной частной школе в британском графстве Сомерсет, утверждает The Guardian.

На эти же деньги заказывалось выступление в России рок-группы из Флориды, продолжает британская газета. По информации Süddeutsche Zeitung, на отмытые через "Русскую прачечную" деньги в Германии покупались также стройматериалы, запчасти, продовольственные товары (например, заказ из Москвы на 15 тонн слоеного теста) и так далее.

Правоохранительные органы как-то реагируют?

Впервые о схеме "Русской прачечной" стало известно еще в 2014 году. С тех пор в Молдавии на скамье подсудимых оказались 14 судей, принимавших решения, позволявшие отмывать деньги. Под следствием находятся также судебные приставы и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдавии. У латвийского Trasta Komercbanka, в котором были открыты счета фиктивных британских и кипрских компаний, в прошлом году отозвали лицензию за сомнительные банковские операции. С аналогичной формулировкой отозваны лицензии и у большинства российских банков, участвовавших в схеме.

"Новая газета" сообщает, что изначально схема отмывания денег была выявлена "благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ", прежде всего, управления ФСБ по Москве и Московской области. Но впоследствии в России "расследование начало тормозиться". В сентябре 2014 года в Молдавию для совместного совещания с местными правоохранительными органами прибыли два офицера ФСБ, но после этого российские спецслужбы только препятствовали следствию, пишет НГ со ссылкой на молдавских правоохранителей.

Пока в России осужден только Сергей Магин и несколько его подельников - в декабре 2016 года его приговорили к 8,5 годам колонии за организацию преступного сообщества и незаконное обналичивание и вывод средств из РФ.