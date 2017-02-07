С 2013 года суммарный ежегодный прирост сделок (от англ. CAGR- Compound Annual Growth Rate) M&A в странах Балтии составил 22,6%. Есть основания считать, что в 2017 году будет превышен зафиксированный в 2012 году показатель, когда в регионе было заключено 212 сделок M&A.

Prudentia приводит топ-5 крупнейших сделок года в странах Балтии.

1. Приобретенные объекты - торговые центры Akropolis (Литва); инвестор - Vilniaus Prekyba UAB (Литва); сумма сделки - свыше 400 млн евро

2. Приобретенный объект - компания UAB Palink (Литва); инвестор - компания ICA Gruppen AB (Швеция), сумма сделки - 213 млн евро

3. Приобретенный объект - компания Starman (Эстония), инвестор - компания Elisa Oyj (Швеция), сумма сделки - 151 млн евро

4. Приобретенный объект - доля в компании airBaltic, инвесторы - Латвийское государство и частный инвестор, сумма сделки - 131,1 млн евро

5. Приобретенный объект - доля в компании Latvijas Gāze, инвестор - инвестиционный фонд Marguerite Fund (Люксембург)

Общая сумма совершенных в Балтии 50 сделок M&A, о которых имеется публично доступная информация, составила 1,4 млрд евро.