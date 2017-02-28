В Латвии запущен процесс "устранения" приватизационных сертификатов. Для того, что он не затянулся на долгие годы, принято решение заставить жителей закрывать счета: с 2017 года за обслуживание счета приватизационных сертификатов нужно будет платить не менее 24 евро в год. Причем, платить придется даже тем, у кого на забытом счету лежит менее одного сертификата, оставшегося после приватизации. Портал DELFI рассказывает о том, что с этим делать.

Процесс приватизации в Латвии завершился несколько лет назад, но на руках у жителей страны остается около 2,54 млн сертификатов. Они хранятся на почти 400 000 счетах, поддержанием и обслуживанием которых занимается Агентство приватизации.

При этом на большей части счетов хранится очень мало сертификатов (менее одного - на 60% счетов, от одного до 10 - на 26% счетов). Предполагается, что многие владельцы попросту забыли о своих счетах после приватизации квартир. Но государство за поддержание и обслуживание этих счетов платит около 500 000 евро в год.

Для того, чтобы жители Латвии все-таки избавились от сертификатов, впредь плата за содержание счета будет взиматься с владельцев счетов. Это предусматривают поправки к соответствующим правилам Кабинета министров, которые вступили в силу 1 февраля.