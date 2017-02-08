Несмотря на то, что 2016-й год стал сравнительно трудным для мировых фондовых рынков, латвийские пенсионные фонды второго и третьего уровня увеличили накопления будущих латвийских пенсионеров на 2-3,5%. Даже в консервативных планах второго уровня доходность существенно опередила инфляцию.

Во втором пенсионном уровне накоплено 2,76 млрд евро

По данным подготовленного Латвийской ассоциацией коммерческих банков (ЛАКБ) обзора пенсионных фондов, в 2016 году объем средств в фондах второго пенсионного уровня увеличился на 428 млн евро. Из этой суммы 375 млн евро приходится на взносы социального страхования, а 53 млн евро - заработанная для будущих пенсионеров прибыль, из которой вычтены расходы, связанные с управлением активами. К концу 2016 года в пенсионных фондах было накоплено 2,76 млрд евро, из которых 2,3 млрд евро - это внесенные будущими пенсионерами взносы социального страхования, а 447 млн - заработанная управляющими прибыль. Напомним, что в Латвии с 2001 года действует пенсионная система, подразумевающая, что часть уплачиваемых с зарплаты социальных взносов обязательно направляется на индивидуальные накопительные счета будущих пенсионеров, а средства аккумулируются в пенсионных фондах второго уровня, находящихся под управлением финансовых компаний.

"Важная для каждого вкладчика второго пенсионного плана новость заключается в том, что примерно 20% пенсионного капитала составляют заработанные управляющими ресурсы. Это говорит о том, что даже с учетом изменений на рынках, в долгосрочной перспективе пенсионные накопления - это позитивный финансовый инструмент, который приносит отдачу", - говорит глава ЛАКБ Санда Лиепиня, комментируя показатели пенсионных планов за 2016 год.

В пенсионной системе второго уровня к концу 2016 года работали семь управляющих компаний. Латвийцы могут выбрать один 20 пенсионных планов, который будет управлять их пенсионными накоплениями. Восемь планов придерживаются консервативной стратегии инвестирования, то есть вкладывают средства только в облигации, четыре плана работают по сбалансированной стратегии, вкладывая средства в облигации и акции, а восемь планов используют активную стратегию, то есть вкладывают средства в акции на фондовых рынках.

Среди латвийцев наибольшей популярностью пользуются активные пенсионные планы, которые насчитывают 809 тысяч участников. Один из консервативных планов выбрали 336 тысяч человек, а в сбалансированных планах насчитывается 121 тысяча участников. Всего к концу 2016 года в планах второго пенсионного фонда находились средства 1,268 млн участников.

Латвийцы не спешат вкладывать в частные пенсионные фонды

В Латвии действуют также частные пенсионные фонды третьего уровня, участие в которых является добровольным. В стране работают шесть частных пенсионных фондов (пять открытых и один закрытый), которые предлагают 17 различных пенсионных планов.

В пенсионных фондах третьего уровня участвуют 272 237 латвийцев (79% - индивидуальные участники, 21% - сотрудники, за которых взносы уплачивают работодатели), то есть только 21% числа жителей, которые накапливают средства во втором пенсионном уровне. Число вкладчиков частных пенсионных фондов увеличивается низкими темпами. В прошлом году показатель увеличился на 24 589 человек, что на 7% или 1903 человека меньше по сравнению с 2015 годом.

Всего в частных пенсионных фондах накоплено 380,6 млн евро, за 2016 год сумма увеличилась на 50,2 млн евро. Рост обеспечили взносы участников (71,4 млн евро) и заработанная управляющими доходность (9,1 млн евро). Вкладчикам фондов было выплачено 30,3 млн евро.

Опыт других стран показывает, что добровольные пенсионные накопления формируются довольно медленно. Поэтому в ЛАКБ считают, что актуальность приобретает вопрос о более всеохватном и систематическом подходе к формированию частных пенсионных накоплений. Один из международно признанных способов - это обязательное участие работодателей в частных пенсионных накоплениях. Однако в Латвии такие предложения пока не рассматриваются.

Какую доходность показывают пенсионные фонды?

За 2016 доходность консервативных планов второго уровня составила 1,26%, сбалансированных планов - 2,01%, активных планов - 2,34%. Средняя годовая доходность всех планов второго уровня составила 2,02%. У частных пенсионных фондов в прошлом году доходность была немного выше: у сбалансированных планов - 2,81%, у активных планов - 4,34%, а средняя для всех планов - 3,38%.

Следует подчеркнуть, что пенсионные накопления носят долгосрочный характер, поэтому следует оценивать не только годовую но и долгосрочную доходность. За пять лет средняя годовая доходность всех планов второго пенсионного уровня составила 4,08%, за десять лет - 3,21%. Сходную доходность демонстрируют частные пенсионные фонды: средняя доходность за пять лет - 4,76%, за десять лет - 3,06%.

Как комментирует представитель ЛАКБ Даце Бренцена, более высокую доходность продемонстрировали те планы, которую бОльшую часть средств вложили в рынки акций. 2016 год был благоприятным для мировых рынков акций, тогда как на рынке облигаций наблюдались более существенные колебания по сравнению с предыдущими годами.

Только часть накоплений вложена в Латвии

Управляющие фондами вложили в латвийские финансовые инструменты только 33% активов фондов второго уровня и 26% активов частных пенсионных фондов. Общий объем вложений в латвийские ценные бумаги - 913 млн евро. Сумма уменьшилась по сравнению с предыдущими годами. "Латвийский рынок финансов и капитала пока не может предложить для пенсионных фондов других долгосрочных финансовых инструментов, кроме государственных облигаций Латвии и облигаций компании Latvenergo. Не хватает адекватных возможностей для вложений", - объясняет представитель ЛАКБ Улдис Упелниекс.

Существенная доля пенсионных накоплений латвийцев вложена в иностранные финансовые инструменты. Значительная доля активов размещена в Восточной Европе (25%), в других частях Европы (14%) и в США (8%). Остальная доля вложена в другие регионы мира. Такая тенденция свидетельствует о хорошо диверсифицированном портфеле, подчеркивают в ЛАКБ. Любопытно, что управляющие латвийскими пенсионными фондами не вкладывали деньги в финансовые инструменты соседней России.

Оправдывают ли себя накопления во втором пенсионном уровне?

В обзоре ЛАКБ содержится однозначный ответ на это вопрос - да, оправдывают. Деньги, полученные в виде доходов от вложения накоплений участников второго пенсионного уровня, превышают теоретически рассчитанный доход, который эти же накопления могли принести, если бы с 2003 года каждый месяц индексировались в соответствии с реальным коэффициентом инфляции. Заработанная для будущих пенсионеров сумма также превышает другой теоретический показатель - доходность в денежном эквиваленте, которую можно было бы получить, если бы средства второго пенсионного уровня индексировалась бы по коэффициентам, которые используются при расчете пенсий первого уровня.

Если бы накопления во втором уровне индексировались бы "по инфляции", то оказалось бы, что управляющие пенсионными планами заработали для будущих пенсионеров на 227 млн больше, чем инфляционная индексация. Если же сравнивать доходность с индексацией на первом пенсионном уровне, то управляющие выиграли для будущих пенсионеров 185 млн евро.

Впрочем, такая динамика наблюдается только после 2013 года. На нее очень существенно повлиял сравнительно низкий уровень инфляции в последние годы. Например, в годы кризиса (2009 - 2010 гг.) доходность пенсионных фондов существенно проигрывала инфляции. Скорее всего, в этом и заключается одна из причин недоверия участников второго пенсионного фонда к системе обязательных пенсионных накоплений.

Насколько стабильна латвийская пенсионная система?

Министр благосостояния Янис Рейрс, комментирую результаты работы управляющих пенсионными фондами, отметил, что уже сейчас пенсионные накопления - это реальные деньги, которые будут иметь большое значение для людей, достигших пенсионного возраста.

По его словам, внесенные во второй пенсионный фонд средства - это не абстрактные деньги в банках, а денежные средства, напротив которых стоят имена, фамилии и персональные коды конкретных людей. Это средства, которые будут поступать людям после достижения пенсионного возраста. Важно также использовать все три пенсионных уровня, поскольку только их комбинация гарантирует людям получение должных доходов после наступления пенсионного возраста.

Министр полагает, что латвийской пенсионной системе не нужны существенные реформы. Риски связаны только с тем, что многие латвийцы, примерно 300 000 человек, в виде обязательных социальных взносов отчисляют слишком небольшую сумму, то есть сумма отчислений, чем у человека с минимальной зарплатой. Это означает, что должным образом не накапливается капитал первого пенсионного фонда и средства, которые используются для социального страхования. Эта ситуация создает дополнительное давление на социальный бюджет и возникают его стабильности уже в ближайшие годы. Не секрет, что накопления в социальном бюджете за последнее время снизились, поэтому сохраняется актуальность проблемы о размере социальных взносов, которые не превышают взносов с минимальной зарплаты. Рано или поздно властями придется задуматься о решении этого вопроса.

При подготовке статьи использовались материалы портала lv.lv