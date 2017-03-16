Надведомственный координационный центр (НКЦ; Pārresoru koordinācijas centrs) охарактеризовал НПР2020 как государственный "бизнес-план" и "общественный договор", в котором определено, что государство обязуется сделать до 2020 года и чего ожидает от общества. 2017 год — это срок средней оценки шестилетнего плана, к которому должны быть достигнуты ряд целей.

Портал Delfi изучил показатели и пришел к выводу, что хотя некоторые достижения превосходят обозначенные в плане цифры, большинство ожиданий не оправдались. То, что многие цели НПР слишком амбициозны, признает и премьер-министр Марис Кучинскис. Тем не менее он считает, что разрабатывать план нужно и на следующий период — только конкретнее, с четкими заданиями, сроками и ответственными за их выполнение.

Предлагаем ознакомиться с целями НПР2020, которые останутся нереализованными, и целями, которые достигнуты, а также с оценками экспертов.