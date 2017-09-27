Вместо статуса владельца квартиры – права аренды, различные запреты и отягощения на только что приобретенный земельный участок, арендаторы, которые, как оказалось, передаются по наследству вместе с собственностью. Это лишь некоторые "сюрпризы", с которыми могут столкнуться люди, решившие купить недвижимости, рассказывает исполнительный директор Совета присяжных нотариусов Вия Пизича.

Многолетний опыт и результаты опроса свидетельствуют о том, что жителям Латвии не хватает не только знаний в юридической области, но и понимания того, кто может помочь. Самые распространенные ошибки, которые допускают люди, это полагаться на скачанные из интернета образцы договоров, которые не подходят для конкретной ситуации, а также попытки опираться на опыт друзей или родственников.

"Желание сэкономить на консультации профессионала – это, наверное, по-человечески понятно. Упрекнуть людей в том, что у них недостаточно знаний и понимания юридических вопросов, с которыми они не сталкиваются в повседневной жизни, тоже нельзя. Но зачастую участники сделки с недвижимостью даже не знакомятся с содержанием договора и не стараются выяснить суть непонятных им терминов, хотя именно это является самым важным для того, чтобы защитить себя, свои права и не допустить роковой ошибки при подготовке юридических документов", – объясняет "Закону и справедливости" председатель Совета присяжных нотариусов Латвии Сандра Стипниеце.

Для каждой ситуации – свой договор

По наблюдениям нотариусов, доступные в интернете договоры довольно часто используются для заключения сделок, но, как подчеркивает Сандра Стипниеце, то, что годится для всего, не годится ни для чего: "Нередко содержание таких заготовок для договоров вообще не соответствует тому, о чем договорились стороны – например, для заключения сделки о покупки земли и лесе заполняется скачанный из интернета договор на приобретение квартиры. Также не оговариваются важные условия договора, ошибочно указывается сам объект сделки, не оговаривается порядок расчетов, а также конкретные обязательства, которые стороны на самом деле на себя взяли".

Нотариусы обратили внимание на то, что стандартные договоры чаще всего являются камнем преткновения именно для более молодых людей. Если старшее поколение относится к юридическим вопросам с большей ответственностью, тщательно продумывает все аспекты, расспрашивает нотариуса и доверяет ему подготовку сделки, то люди среднего и молодого возраста более поверхностны или самоуверенны. "Они не хотят слушать советы и считают, что скачанный из интернета образец договора является заслуживающим доверия гарантом их правовой безопасности. Однако практика показывает, что для такой самоуверенности зачастую нет никаких оснований", – говорит председатель совета.

Терминологическая ясность в договоре

62,9% жителей Латвии признаются в том, что могут подписать договор, предварительно не прочитав его. Таким образом люди подвергают себя не только риску мошенничества, но и добровольно принимают на себя обязательства, которые на самом деле, возможно, вообще не хотят или не могут выполнить. "Жители не хотят, не могут или не считают необходимым внимательно ознакомиться с текстом и понять содержание документа. Умение читать документацию различных сделок слабо развито и у юридически образованных людей, которые полагаются на профессионализм разработчиков документов и решают не углубляться в объемный юридический текст. Иногда, перечитывая проект договора, они даже не замечают ошибок в собственных личных данных, номере счета, расчете процентов, порядке проведения сделки и другой важной информации", – рассказывает Сандра Стипниеце.

Однако одного лишь прочтения документов и проверки своих данных тоже недостаточно – необходимо углубиться в текст, понять терминологию и условия договора. "Юридический язык специфичен и содержит сложные термины, поэтому особенно важно привлечение профессионала, который поможет не только выявить недочеты в документе, но и устранить подводные камни, возможные в ходе сделки. Так, например, в юридических документах часто путают движимое имущество с недвижимым, залог с авансом, право простого пользования с квартирным правом, а также другие термины", – говорит присяжный нотариус.

Такие сюрпризы, как "кот в мешке"

Ненадлежащее отношение к юридической стороне сделки иногда может привести, например, к тому, что на самом деле покупается не квартира, а право ее аренды. О различных запретах и отягощениях на только что приобретенном земельном участке новые владельцы узнают только когда сделка уже состоялась. Может случиться так, что в "наследство" вместе с только что купленной квартирой передаются и арендаторы, у которых договор аренды помещения действителен еще в течение нескольких лет, и новый владелец должен это уважать.

"Человек, который решает самостоятельно вести сделку с недвижимостью, должен быть не только очень эрудированным в юридических вопросах, но также должен знать, в какие регистры и организации нужно обращаться, чтобы проверить всю возможную информацию о земле, квартире или доме, который планируется приобрести – именно в этих данных, как кот в мешке, могут обнаружиться самые невероятные сюрпризы", – подчеркивает Сандра Стипниеце. Она напоминает о том, что "имеет смысл доверить подготовку сделки нотариусу, который не только подготовит договор, получив информацию из более чем 30 регистров, но и разъяснит сторонам все связанные со сделкой аспекты, их права и обязанности. После завершения сделки нотариус в электронном виде подаст документы для регистрации имущественных прав в земельной книге, а также проследит за процессом закрепления имущественных прав. Это и надежно, и удобно".

Перед подписанием договора присяжный нотариус Сандра Стипниеце рекомендует: