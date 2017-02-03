При этом собравшихся бизнесменов успокоили, что СГД "не участвует в войнах конкурентов" — проверки на предприятиях не начинают только лишь из-за того, что некто прислал жалобу на ее методы ведения дел. "Размер зарплат, число работников и обеспечение объемов работы в конкретной фирме можно легко проверить. Однако для более основательной ревизии нужен аудит, тщательная проверка и документов, и договоров, и смет расходов", — пояснила заместитель Цируле по вопросам налогов Даце Пелека.

"Следует основательная работа СГД, в основе которого — доказательство того, действительно ли предприятие целенаправленно делало что-то незаконное. Ходят мифы, что, пожаловавшись нам, можно навлечь на конкурента проверку. Поверьте, у нас не так много ресурсов и стремления, чтобы участвовать в этих войнах конкурентов", — пояснила Пелека, добавив, что в случае аудита Служба госдоходов впоследствии должна обосновать каждую проверку.

Ранее адвокатское бюро Sorainen публично заявило о случаях, когда во время аудита СГД, якобы появляются посредники, которые за плату предлагают предпринимателям благоприятные результаты аудита.

"К нам регулярно приходят клиенты и сообщают, что во время аудита некие третьи лица предлагают за деньги урегулировать вопрос до принятия решения. Если клиент согласен платить, ему обещают небольшой налоговый начет. Если клиент платить не согласен, обещают большой начет и 4-5 лет судебной тяжбы", — Клиенты адвокатского бюро Sorainen регулярно сообщают, что во время аудита Службы государственных доходов (СГД) появляются посредники, которые за плату предлагают предпринимателям благоприятные результаты аудита, сообщил журналистам партнер адвокатского бюро Янис Таукачс.

В ответ СГД призвала как можно скорее написать заявление всех, кто сталкивался с похожими случаями, однако при этом отметила, что слова адвокатского бюро на данный момент являются лишь словами. "Непроверенные, недоказанные заявления вводят в заблуждение и лишь плодят негатив по отношению к государственному управлению", — говорится в сообщении СГД.