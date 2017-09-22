"Несмотря на рост оптимизма и положительные тенденции в экономике, настроение предпринимателей все еще остается хрупким. Это в большой мере связано с политическими событиями, такими как Brexit и напряженные отношения между США и Северной Кореей. Все это вызывает опасения по поводу дальнейшего развития экономики и не позволяет до конца поверить в позитивные перемены в будущем. Иначе показатель настроения предпринимателей должен был быть значительно выше, ведь экономика как в мире, так и в Европе и, соответственно, в Латвии, развивается очень быстрыми темпами", - считает экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш.

Оценка предпринимателями текущей ситуации за последний квартал улучшилась, позитивнее коммерсанты стали смотреть и в будущее. Самыми оптимистичными отраслями на сегодняшний день являются производство (52,79 пунктов), а также строительство и сфера услуг, которые также преодолели порог оптимизма, набрав соответственно 51,69 и 50,32 пункта. В свою очередь предприниматели, работающие в сфере торговли, пока еще настроены не столь оптимистично: индекс настроения в отрасли составил 48,93 пункта.

В региональном разрезе самыми оптимистичными во 2-м квартале были рижские (52,72), земгальские (52,69) и курземские (52,19) предприниматели. В свою очередь настроение латгальских (46,25) и видземских (49,13) коммерсантов по-прежнему остается скорее пессимистичным.

Хотя настроение работающих на местном рынке коммерсантов пока еще не преодолело порог оптимизма, тенденция к его улучшению все же наблюдается. Так, во 2-м квартале индекс настроения в этом сегменте достиг самой высокой отметки за последние три года. Самое оптимистичное настроение по-прежнему сохраняют предприятия с иностранным капиталом. Впрочем, пропасть между крупными предприятиями, которые продолжают демонстрировать уверенный оптимизм, и малыми и микропредприятями, индекс настроения которых не достигает нижней границы оптимизма, пока еще остается очень большой.

Как показывает исследование Citadele Index, по меньшей мере 40% латвийских предприятий испытывают проблемы с рабочей силой, а почти половина компаний берут на работу работников с последующим их обучением. Несмотря на рост оптимизма производственных и строительных компаний, именно в этих отраслях наблюдается самый острый дефицит рабочей силы.

Министр экономики Арвилс Ашераденс: "Уже второй квартал подряд в Латвии наблюдается относительно стремительный рост ВВП – в целом в 1-м полугодии он был на 4% больше, чем годом ранее. Позитивные тенденции в первой половине этого года демонстрируют и другие основные показатели экономической активности – рост экспорта, инвестиций и заработной платы свидетельствуют о ровном и стабильном развитии экономики Латвии.

С удовлетворением хочу отметить, что реализуемая государством политика начинает приносить свои плоды – самый стремительный экономический рост в Латвии наблюдается именно в технологически емких отраслях. В свою очередь рост строительства указывает на то, что отрасль стремительно восстанавливается после пережитого в течение последних двух лет спада. Позитивное настроение в производственной отрасли – это результат труда, вложенного в повышение конкурентоспособности отрасли. Системная работа над снижением издержек за электричество путем осуществления многоуровневой реформы по уменьшению КОЗ в долгосрочной перспективе облегчат работу латвийских промышленных предприятий, позволяя им развивать производство и экспорт продукции, а также создавать новые рабочие места.

Сегодня латвийское народное хозяйство сдвинулось с мертвой точки и очень важно, чтобы процесс экономического роста продолжался. Пришло время менять модель экономики Латвии. Идя к современной экономике, необходимо создать такую бизнес-среду, которая стимулировала бы конкурентоспособность, продуктивность, экспорт и инновации".

Член правления банка Citadele Санта Пургайле отмечает, что "данные банка Citadele по кредитованию предприятий также указывают на то, что финансирование в этом году больше всего выдавалось компаниям, работающим в сфере производства и услуг. Чтобы производство могло продолжать столь же успешно развиваться, необходимы дополнительные инвестиции, так как в последние годы их объем был недостаточным, и у предприятий на сегодняшний день практически нет свободных мощностей.

Поэтому сегодня предприниматели оказались перед непростым выбором – продолжать работать, как прежде, или все же сделать шаг, инвестировать в развитие и использовать возможности растущего рынка".

"Результаты этого года позволяют и нам сохранять осторожный оптимизм. Несмотря на то, что потребление цемента на одного жителя в Латвии все еще остается одним из самых низких в Европе, спрос на цемент и бетон постепенно растет практически на всех рынках, куда мы осуществляем экспорт из Латвии. Пока еще не возобновился экспорт цемента в Россию, но мы активизировали свою деятельность на других рынках сбыта и много работали над освоением стран Скандинавии и Балтии. Активность в строительном секторе возросла, ожидается реализация нескольких важных объектов и проектов инфраструктуры, мы осуществили также первые проекты из прокатного бетона (RCC). Эти аспекты позволяют нам смотреть в будущий год с оптимизмом", - говорит член правления и коммерческий директор компании CEMEX в странах Балтии Марис Грузниньш.