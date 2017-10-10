68,8% предпринимателей, арендующих помещения для своего бизнеса, ответили, что расходы на аренду помещений за последний год не изменились, и только 3% отметили, что расходы на аренду помещений за последний год снизились.

В случае роста стоимости аренды 55% коммерсантов не планируют предпринимать каких-либо действий, в то время как 17% намерены подыскать помещения меньшей площади, а 11% - переехать в более дешевые помещения. Чтобы снизить расходы на аренду помещений, предприниматели планируют использовать и другие решения – приобрести для нужд предприятия помещения или землю, начать строительство, договориться с собственником помещений о более выгодных условиях аренды или же компенсировать рост арендной платы сокращением других расходов.

Исследование Citadele Index проводится банком Citadele в Латвии с 2004 года. Основной его задачей является получение от первоисточника – руководителей и собственников предприятий – достоверной оценки экономической ситуации, а также прогнозов на ближайшие шесть месяцев. Индекс рассчитывается путем интервьюирования 750 собственников и руководителей предприятий разной величины и отраслей. Проведение опроса и обработку данных обеспечивает центр исследования рынка и общественного мнения SKDS.