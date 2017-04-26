Coca-Cola пойдет на это, чтобы улучшить финансовые показатели, указывает CNN.

Эти увольнения — часть более масштабного плана сокращения расходов, направленного на экономию в совокупности $800 млн, следует из отчета.

В настоящее время в Coca-Cola работают более 100 тыс. человек по всему миру.

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси сообщил CNN, что предпринимаются шаги к повышению эффективности бизнеса компании. Coca-Cola находится в процессе реорганизации некоторых подразделений в Северной Америке, чтобы сократить издержки.

В течение последних нескольких лет Coca-Cola пыталась адаптироваться к меняющимся вкусам потребителей, которые постепенно отказываются от напитков с высоким содержанием сахара. Из-за падения финансовых показателей компания увеличивает инвестиции в производство более полезных продуктов: воды, молока и напитков на основе сои, констатирует CNN.

Coca-Cola сегодня сообщила о падении чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в I квартале 2017 года на 20% — до $1,18 млрд. Чистая выручка снизилась на 11% — до $9,1 млрд.

Coca-Cola — крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков. Компания работает более чем в 200 странах. В ее портфель входит более 500 брендов: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Nestea и другие.