Международная компания страхования кредитных рисков Coface в рейтинге бизнес-рисков государств повысила оценку Латвии до А3 или "почти низкого риска". Coface также улучшила до 2,8% прогноз роста мировой экономики в 2017 году.

Рейтинг бизнес-риска Латвии улучшен с учетом роста инвестиций, положительных тенденций на рынке труда, роста потребления домохозяйств, а также доминирования стабильных скандинавских банков в финансовой среде. Оценки бизнес-среды улучшены также для Чехии (A2), Армении (D) и Израиля (A2). Для Литвы (A3) и Эстонии (A2) рейтинги оставлены без изменений.

"Несмотря на существенные политические риски во всем мире, ситуация в бизнес-среде потихоньку улучшается. Об этом свидетельствуют как возобновление доверия инвесторов к развитым экономикам, так и выздоровление рынков нового влияния. Все это позволило также улучшить прогноз роста глобальной экономики", - указывает директор Coface в Латвии Арнис Блумфелдс. По его словам, спустя многие годы все-таки чувствуются улучшения в сфере металлообработки, которая на протяжении последних трех лет была самой рискованной отраслью во всем мире.

Оценка рисков бизнес-среды Coface основывается на нескольких факторах, в том числе, политическом, экономическом и финансовом состоянии страны, платежеспособности предприятий и тенденциях развития бизнес-среды. Оценка риска имеет восемь уровней: A1 (очень низкий), A2, A3, A4, B, C, D и E (экстремально высокий), также к каждой оценке дополнительно добавляется позитивная или негативная тенденция развития.