Согласно проекту тарифов, поданному на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), повышение стоимости услуг газораспределительной системы увеличит счета для конечных потребителей на сумму до 4%. Удорожание услуг в пределах 4% коснется крупных потребителей, в свою очередь для домашних хозяйств повышение будет не столь ощутимым, сказала Котане.
После утверждения новых тарифов они станут обязательными для всех торговцев природным газом и пользователей системы, которые захотят начать или продолжить поставлять природный газ потребителям в Латвии, а также для тех, кто захочет использовать подземное газохранилище или газораспределительную систему Conexus Baltic Grid для поставок в/из других стран.
По словам Котане, новые тарифы необходимо утвердить в связи с открытием рынка газа в Латвии в апреле этого года. Хотя расходы Conexus Baltic Grid в новом тарифе на 3% ниже, чем сейчас, повышение связано с уменьшением объемов распределения газа на 46% с 2008 года, когда был утвержден действующий тариф. Кроме того, в новом тарифе применяется другая расчетная единица – киловатт-час, а не кубометры.
По планам КРОУ, новые тарифы могут вступить в силу 4 апреля 2017 года – сразу после открытия рынка газа. Тарифы, согласно методике, будут пересматриваться каждый год.
АО Conexus Baltic Grid, которому Latvijas gāze передаст функции хранения и передачи природного газа, учреждено в декабре 2016 года. Крупнейшими владельцами Conexus Baltic Grid являются "Газпром" (34,1% долей капитала), Marguerite Fund (29,1%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) и Itera Latvija (16%).