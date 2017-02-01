Повышение тарифа на услуги системы распределения природного газа в большей мере скажется на крупных потребителях, чем домашних хозяйствах, сказала сегодня журналистам после рассмотрения соответствующего проекта тарифов член правления АО Conexus Baltic Grid Зане Котане.

Согласно проекту тарифов, поданному на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), повышение стоимости услуг газораспределительной системы увеличит счета для конечных потребителей на сумму до 4%. Удорожание услуг в пределах 4% коснется крупных потребителей, в свою очередь для домашних хозяйств повышение будет не столь ощутимым, сказала Котане.

После утверждения новых тарифов они станут обязательными для всех торговцев природным газом и пользователей системы, которые захотят начать или продолжить поставлять природный газ потребителям в Латвии, а также для тех, кто захочет использовать подземное газохранилище или газораспределительную систему Conexus Baltic Grid для поставок в/из других стран.

По словам Котане, новые тарифы необходимо утвердить в связи с открытием рынка газа в Латвии в апреле этого года. Хотя расходы Conexus Baltic Grid в новом тарифе на 3% ниже, чем сейчас, повышение связано с уменьшением объемов распределения газа на 46% с 2008 года, когда был утвержден действующий тариф. Кроме того, в новом тарифе применяется другая расчетная единица – киловатт-час, а не кубометры.

По планам КРОУ, новые тарифы могут вступить в силу 4 апреля 2017 года – сразу после открытия рынка газа. Тарифы, согласно методике, будут пересматриваться каждый год.

АО Conexus Baltic Grid, которому Latvijas gāze передаст функции хранения и передачи природного газа, учреждено в декабре 2016 года. Крупнейшими владельцами Conexus Baltic Grid являются "Газпром" (34,1% долей капитала), Marguerite Fund (29,1%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) и Itera Latvija (16%).