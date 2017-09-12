Совет по конкуренции (СК) обращает внимание потребителей на необходимость более тщательно оценивать предложения телекоммуникационных операторов и особое внимание обращать на стоимость звонков клиентам других операторов. Иначе получаемый счет может по-прежнему неприятно удивить, отмечает представитель пресс-службы СК Паула Вилсоне.

По ее словам, Совет по конкуренции получил много заявлений, которые связаны с тарифной политикой операторов связи. Звонки в самые популярные сети – LMT, Tele2, Bite Latvija и Lattelecom - обычно включены в стандартный пакет, но дополнительные деньги берутся, например, за звонки на номера CSC TELECOM и Baltcom. Правда таких номеров немного - всего около 70, но их довольно часто используют больницы и поликлиники. Поэтому попытка записаться на прием к врачу может "влететь в копеечку". В Совете по конкуренции также отмечают, что отдельные операторы не взимают повышенную плату за звонки в непопулярные сети.

При изучении вопроса выяснилось, что операторы устанавливают повышенный тариф, так как для соединения им приходится использовать услуги третьих лиц, что ведет к дополнительным расходам.

В Совете по конкуренции также отмечают, что многие клиенты узнают о дополнительной плате только после получения счета. Такая практика недопустима. Поэтому потребителям советуют заранее изучать тарифную политику оператора связи.

Напомним, что с 1 января 2018 года перед соединением с "дорогим" номером, операторы обязаны заранее оповещать клиента – проигрывать голосовое сообщение.