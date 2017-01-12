Количество ввезенного в Латвию моторного бензина за 11 месяцев 2016 года уменьшилось на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, а дизельного топлива ввезено на 12,7% меньше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Всего за 11 месяцев 2016 года в Латвию ввезено 288,128 млн литров моторного бензина и 1,348 млн тонн дизельного топлива.

Бензина за 11 месяцев импортировано на 93,307 млн евро, что на 21,8% меньше, чем годом ранее, а дизельного топлива - на 489,802 млн евро, что на 33,4% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году за 11 месяцев импортирована 1571 тонна мазута, что означает прирост на 12,4%. Мазута импортировано на 462 тыс. евро, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

За 11 месяцев 2015 года в Латвию ввезено 292,731 млн литров моторного бензина, 1,544 млн тонн дизельного топлива и 1397 тонн мазута.