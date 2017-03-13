Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) приняло решение, предусматривающее, что фирма TVshopExtra.lv должна прекратить осуществление нечестной коммерческой практики.

Фирма TVshopExtra.lv управляет одноименным интернет-магазином, работа которого и вызвала нарекания ЦЗПП.

Как сообщила представитель центра Санита Гертмане, ЦЗПП констатировал, что фирма предоставляет потребителям несоответствующую действительности информацию о праве на отказ от покупки. А если покупатели пытаются воспользоваться этим правом, то торговец удерживает в свою пользу до 50% цены покупки.

Жалобы на TVshopExtra.lv в ЦЗПП поступили от пяти потребителей, которые делали покупки в интернет-магазине.

6 марта было принято решение о том, что TVshopExtra.lv должна прекратить нечестную коммерческую практику. Однако ЦЗПП не смог связаться с представителями фирмы.

По данным Firmas.lv, TVshopExtra.lv принадлежит фирме IP Investments, единственным владельцем которой является Арминс Рунчс.