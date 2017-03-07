По данным "Панорамы", сделка с принадлежащими Монтагу-Гирмесу акциями, которые находятся в управлении фирмы Aircraft Leasing 1, уже произошла.

Примерно год тому назад контролируемая немецким инвестором Aircraft Leasing 1 приобрела 20% акций airBaltic, вложив в капитал авиакомпании 52 млн евро. Остальные 80% акций авиаперевозчика принадлежат Латвийскому государству.

Все перемены последнего времени в авиакомпании airBaltic нацелены на ее укрепление, и никаких проблем там нет, прокомментировал в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис.

Кучинскис не стал рассказывать, какие решения примет во вторник, 7 марта, правительство в связи с airBaltic, потому что это засекреченная информация.

На вопрос, почему на заседание приглашены представители служб безопасности, он ответил, что так происходит не впервые, потому что airBaltic является стратегически важным предприятием для государства.