В конкурсе предприятия общественного транспорта Даугавпилса Daugavpils satiksme на закупку новых трамваев победило предложение объединения белорусского производителя "Белкоммунмаш" и латвийской фирмы Virtus SV.

В начале 2016 года Daugavpils satiksme объявило открытый конкурс "Закупка трамваев для развития дружественной окружающей среде инфраструктуры общественного транспорта в городе Даугавпилс".

Свои предложения на тур конкурса "A", предполагавший поставку восьми четырехосных трамвайных вагонов, подали четыре претендента. Закупочная комиссия выбрала предложение объединения поставщиков "Белкоммунмаш" и Virtus SV, поскольку оно отвечало уставу конкурса и было самым дешевым.

Восемь четырехосных трамвайных вагонов победитель предлагает поставить за 2 094 400 евро, без учета налога на добавленную стоимость. Другие туры конкурса завершены без результата в связи с доступным финансированием.

В Даугавпилсе реализуется масштабный проект по обновлению трамвайного парка и инфраструктуры. Муниципальное предприятие Daugavpils satiksme подготовило строительный проект на реновацию трамвайных путей протяженностью 3,4 км, в ходе которой проведут реконструкцию рельсов, контактных сетей, остановок и тротуаров.

Европейское финансирование, выделенное на реализацию проекта, составляет 13 млн евро. Проект планируется завершить к 1 августа 2023 года.