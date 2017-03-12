Передача отмечает, что связанный с олигархами "Рижский торговый порт" переносится на остров Криеву для того, чтобы освободить центр города от угольной пыли и железной дороги. На территории, которую освободит порт, в будущем можно было бы построить жилые дома, указывает de facto. Перенос порта коснется двух компаний - Strek и записанные на членов семей Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса терминалы Rīgas tirdzniecības ostas.
На острове Криеву "Rīgas tirdzniecības osta" будет работать вместе с "SDS Ugol" из Кереровской области России. Эта компания входит в холдинг, крупнейший акционер которого - российский миллиардер Владимир Гридин, депутат Госдумы двух созывов и состоит в партии "Единая Россия", напоминает "de facto".
Евросоюз заранее передал 77 миллионов евро, чтобы порт перенести из центра Риги на остров Криеву, поближе к морю. В сумме в проект вложено 133 миллиона евро. Однако сделано пока мало, поэтому перенос порта до определенного ранее временного срока - до конца 2018 года - находится под большим вопросом.
Передача "de facto" рассказывает, что оба предприятия переносят свое производство неохотно. Больше разногласий возникает с Rīgas tirdzniecības osta, поскольку угольный терминал опирается на договор от 2006 года, заключенный с правлением Свободного порта. В соглашении написано, что на острове Криеву будет десять причалов, а построены лишь четыре.
Учитывая неясность угольных грузов в будущем, в конфе февраля предприниматели договорились с портом, что другие причалы не построят, но порт забетонирует нужные площади для грузов, сделает подъездные пути, протянет дополнительный энергокабель и установит пылесборник, и все это - на средства порта.
"Инвестиции могут составить еще до 30 миллионов евро", - сказал для передачи председатель правления Свободного порта Андрис Америкс. Он добавил, что это не будет "подарком для предпринимателей, они за эти платежи заплатят арендой в порту".
В проекте потребуется сделать и существенную коррекцию. "Rīgas tirdzniecības ostai" не будет переносить на остров Киеву все свое хозяйство, а только перегрузку угля. Другие грузы и в дальнейшем смогут грузить на правом берегу Даугавы. Но ничего подобного не предусматривает территориальный план города. Поэтому 14 марта в Рижской думе будут принимать решение об изменении плана, чтобы легализировать частичное оставление хозяйства "Rīgas tirdzniecības ostas" на территории порта.
И это важно потому, чтобы Еврокомиссия не отняла свои выделенные деньги на проект острова Криеву, которые уже израсходованы. Решение Еврокомиссии будет только в 2019 году, когда перенос перевалки угля уже произойдет, напоминает передача.
В Свободном порту полагают, что все в итоге будет в порядке. Оптимистично настроены и в Министерсте сообщения. А вот член совета госконтроля Эдгар Корчагин полагает, что "риски неоправданных затрат только увеличились". В свою очередь, в Минфине такой пессимизм не разделают, однако и гарантий никаких не дают.