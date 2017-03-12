До конца следующего года перегрузку угля в Рижском порту надо перенести на новых причалы на острове Криеву. В этот проект уже вложены 133 миллиона евро, но правлению Свободного порта требуется еще 30 миллионов евро. При этом Рижской думе придется изменить план территории, чтобы Еврокомиссия не забрала бы уже переданные деньги, сообщает передача "de facto" в эфире Латвийского ТВ.

Передача отмечает, что связанный с олигархами "Рижский торговый порт" переносится на остров Криеву для того, чтобы освободить центр города от угольной пыли и железной дороги. На территории, которую освободит порт, в будущем можно было бы построить жилые дома, указывает de facto. Перенос порта коснется двух компаний - Strek и записанные на членов семей Андриса Шкеле и Айнара Шлесерса терминалы Rīgas tirdzniecības ostas.

На острове Криеву "Rīgas tirdzniecības osta" будет работать вместе с "SDS Ugol" из Кереровской области России. Эта компания входит в холдинг, крупнейший акционер которого - российский миллиардер Владимир Гридин, депутат Госдумы двух созывов и состоит в партии "Единая Россия", напоминает "de facto".

Евросоюз заранее передал 77 миллионов евро, чтобы порт перенести из центра Риги на остров Криеву, поближе к морю. В сумме в проект вложено 133 миллиона евро. Однако сделано пока мало, поэтому перенос порта до определенного ранее временного срока - до конца 2018 года - находится под большим вопросом.

Передача "de facto" рассказывает, что оба предприятия переносят свое производство неохотно. Больше разногласий возникает с Rīgas tirdzniecības osta, поскольку угольный терминал опирается на договор от 2006 года, заключенный с правлением Свободного порта. В соглашении написано, что на острове Криеву будет десять причалов, а построены лишь четыре.

Учитывая неясность угольных грузов в будущем, в конфе февраля предприниматели договорились с портом, что другие причалы не построят, но порт забетонирует нужные площади для грузов, сделает подъездные пути, протянет дополнительный энергокабель и установит пылесборник, и все это - на средства порта.

"Инвестиции могут составить еще до 30 миллионов евро", - сказал для передачи председатель правления Свободного порта Андрис Америкс. Он добавил, что это не будет "подарком для предпринимателей, они за эти платежи заплатят арендой в порту".

В проекте потребуется сделать и существенную коррекцию. "Rīgas tirdzniecības ostai" не будет переносить на остров Киеву все свое хозяйство, а только перегрузку угля. Другие грузы и в дальнейшем смогут грузить на правом берегу Даугавы. Но ничего подобного не предусматривает территориальный план города. Поэтому 14 марта в Рижской думе будут принимать решение об изменении плана, чтобы легализировать частичное оставление хозяйства "Rīgas tirdzniecības ostas" на территории порта.

И это важно потому, чтобы Еврокомиссия не отняла свои выделенные деньги на проект острова Криеву, которые уже израсходованы. Решение Еврокомиссии будет только в 2019 году, когда перенос перевалки угля уже произойдет, напоминает передача.

В Свободном порту полагают, что все в итоге будет в порядке. Оптимистично настроены и в Министерсте сообщения. А вот член совета госконтроля Эдгар Корчагин полагает, что "риски неоправданных затрат только увеличились". В свою очередь, в Минфине такой пессимизм не разделают, однако и гарантий никаких не дают.