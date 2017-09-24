Строительный технадзор Анита Букава, в ответственность которой входит наблюдение за ремонтными работами в Риге на улице Кр.Валдемара, этим летом одновременно была ответственной за ход строительных работ как минимум еще в шести различных местах в Латвии. Об этом сообщает передача De facto на латвийском ТВ.

Передача сообщает, что на двух объектах - в Риге и Айнажи - строительный технадзор должна была находиться на месте полный рабочий день. В качестве технадзора Анита Букава была привлечена на объекты в Риге, Айнажи, в Аматском и Карсавском краях, а в Лиелварде, Огре и Валмиере она являлась ответственным лицом по строительным работам от фирмы Asfaltbūve.

Закон не позволяет заказчику назначать своего технадзора, напоминает De facto. В Риге дорожные работы выполняет фирма BaltLine Globe, ранее победившая в конкурсе, проведенного Департаментом сообщения Рижской думы.

В Риге ремонтируемые улицы поделены на четыре части, в каждой - свой строительный технадзор. Букава отвечает за часть улицы Кр.Валдемара, за улицы Зирню, Ленчу и Гану. В департаменте Рижской думы подчеркивают: стройнтехнадзор должен быть на месте весь рабочий день.

Начальник управления выполнения дорожных и строительных работ в Рижской думе Эдмундс Валпетерс отмечает, что "к нам не подавались отчеты, сколько стройтехнадзор был на объекте. У нас есть условие, что он должен находиться там постоянно".

Анита Букава на вопрос De facto, успевает ли она побывать на всех объектах достаточно долго, ответила, что на объектах проводит как минимум шесть часов в день, а встречи с ответственными должностными лицами из Рижской думы на объекте обычно происходят в заранее оговоренное время.

Однако сомнение о постоянном присутствии технадзора на объекте в Риге вызывает тот факт, что столь же много времени - 40 часов в неделю - Букава должна работать и в Айнажи. Расстояние от Риги до поселка Айнажи - свыше 100 км, время в пути в один конец - полтора часа. Это значит, что примерно три часа уходит только на дорогу. Букава же утверждает, что ей удавалось доехать до Айнажи всего за час.

На госпредприятии VAS Latvijas Valsts ceļi (LVS) уверены, что Букава уже с июля каждый день работала в Айнажи, где перестраивается участок дороги государственного значения. "Мы организуем там работы так, чтобы стройтехнадзору хватало, за чем следить, и чтобы его присутствие было бы экономически обоснованным", - отмечает директор строительного управления LVC Гинтс Албериньш.

Договор с заказчиком - LVS - весьма строгий. А спрос со стройтехнадзора - больше, чем формально указан в законе. В LVS имеют обыкновение устраивать проверки, чтобы убедиться, находится ли специалист на строительной площадке. Если нет - денежный штраф.

Стройтехнадзор каждую пятницу должен подать график работ на следующую неделю с конкретным временем своего нахождения на объекте. Но журналистам De facto не удалось встретить технадзора на объекте в указанное время. Один рабочий по этому поводу заметил, что смотрит за ходом работ мужчина, а не женщина. Помощник технадзора Робертс Коопс сказал в передаче, что Анита Букава в тот день заболела. По его словам, утром она была, но заболела и отправилась назад, в Ригу. Интересно, что про заболевание в LVS и думу было заявлено уже после посещения журналистами объекта.

Программе неизвестно, как Букава помимо объектов в Риге и Айнажи организовала свою работу технадзором еще и на строительных объектах в Аматском крае и в Карсаве. А доступные договоры свидетельствуют, что параллельно этим летом Букава также проводила строительные работы в Валмиере, Огре и Лиелварде: местные самоуправления заключили договоры с фирмой Asfaltbūve, в которой Букава является единственным сертифицированным специалистом дорожного строительства. Представительница фирмы Asfaltbūve от комментариев отказалась.

По словам Валпетерса, когда журналисты передачи пришлют ему всю информацию, он сможет "задать вопрос технадзору: как можно объединять эти работы". "У нас не было требования, что нельзя совмещать работу. Это интересная информация, она заставляет спрашивать", - добавил он.

Закон не ограничивает, на скольких местах одновременно может работать один специалист. И у самоуправления или госпредприятия нет возможности узнать про все параллельные работы специалистов.