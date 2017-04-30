Мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс сообщил, что Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода: они могут обеспечить хранение и поставку труб, необходимых для строительства участка газопровода. Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в проекте могли бы составить 25 млн евро.

Поступившее порту предложение предусматривает, что Вентспилс мог бы принимать необходимые для строительства газопровода трубы, хранить их на своих площадках и доставлять на место прокладки газопровода в море. В настоящее время грузовых площадок порта недостаточно, чтобы хранить необходимое количество труб, поэтому инвесторы проекта предлагают вложить в порт 14 млн евро, построив дополнительные грузовые площадки площадью 7 гектаров, которые затем будут переданы порту.

21 апреля правительство Латвии во время закрытой части заседания решило не поддерживать участие Вентспилсского порта в строительстве газопровода. Кабмин решил, что не следует поддерживать любые мероприятия на территории Латвии, если они связаны с "Северным потоком-2" и поддерживают реализацию этого проекта. Такое решение было принято на основании докладов Минобороны и Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, а также с учетом рекомендаций от представителей служб госбезопасности.

"Ситуация усложнилась. Проект начинался как бизнес-сделка, сейчас он довольно политизирован, и надо учитывать эту ситуацию", - сказал представитель "Nord Stream 2" в странах Балтии Роман Бауманис.

Президент общества "Балтийская Ассоциация - транспорт и логистика" Инга Антане отмечает, что предприятиям Вентспилсского порта пока никто не объяснил, почему решение Кабмина было именно таким. Один из партнеров ассоциации - Noord Natie Ventspils Terminals - хотел бы принять предложение по "Северному потоку-2", которое может принести доходы в три миллиона евро.

"Мы очень надеемся, что этот вопрос можно решить, Вентспилсский порт будет участником проекта и у нас будет возможность заработать", - говорит Антане.

В Вентспилсском порту пока не планируют рассматривать этот вопрос, но упоминают, что предприятия могут действовать и без соучастия порта. "В случае, если кто-то коммерсантов договорится о грузе, то вступает в силу законодательство. Если в грузе нет наркотиков, оружия или чего-то запрещенного, то оно действует. Если правлению порта надо будет принять решение, то оно его примет", - сказал заместитель председателя правления Вентспилсского свободного порта Янис Витолиньш.

По словам мэра Вентспилса Лембергса, чтобы решение по этому вопросу было принято положительное, за него должны проголосовать как минимум пять членов правления свободного порта. Всего в правлении порта - восемь человек, из них четыре - представители, назначенные министерствами.

Правительство уже поручило министерствам финансов, сообщения, регионального развития и финансов обеспечить, чтобы представители Кабмина в правлении порта голосовали против любого участия порта в реализации проекта "Северный поток-2".

Ввод реализуемого российским концерном "Газпром" и несколькими европейскими партнерами "Северного потока-2" запланирован на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Затраты на проект достигают 9,5 млрд евро.