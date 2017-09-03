Клайпедский суд продолжает рассматривать дело Геннадия Камкалова, бывшего руководителя Latvijas Tilti. Его обвиняют в подкупе должностного лица Клайпедского порта. Фигурирующая в деле взятка — это дорогие швейцарские часы, а также пять тысяч евро наличными в коробке с коньяком, сообщает программа de facto канала LTV.

Как пишет портал lsm.lv, дело ушло в суд еще летом. Согласно обвинению, Камкалов подарил Гедиминасу Зумарасу, представителю дирекции Клайпедского государственного морского порта, швейцарские часы Ulysse Nardin стоимостью пять тысяч евро. Через несколько месяцев Камкалов передал литовцу коробку с бутылкой коньяка — там лежали пять тысяч евро наличными. В тот же день обоих задержали.

Доказать, что Зумарас должен был обеспечить победу Latvijas Tilti в конкретном тендере, следователям не удалось. Однако, с точки зрения обвинения, взятка — это способ "облегчить" предприятию работу в Клайпедском порту.

Холдинг LNK, дочерней компанией которого является Latvijas Tilti, от Камкалова быстро отмежевался — он потерял пост в правлении, а глава предприятия Александр Милов пообещал провести в Latvijas Tilti внутренний аудит.

Хотя литовское законодательство позволяет обращаться в суд и против юридических лиц, прокурор решил этого не делать. С его точки зрения, не собрали достаточно серьезных доказательств того, что Latvijas Tilti как компания была напрямую заинтересована во взятке.