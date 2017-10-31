По этому делу он планирует обратиться к совету Latvenergo с просьбой оценить ответственность председателя правления Sadales tīkls Андиса Пинкулиса, а в самом министерстве поиска ответственных не будет, так как оно полагалось на данные Sadales tīkls.

Министр напомнил, что в начале своей работы он сформировал сильный департамент энергетики, который ориентировался на важные вопросы, в том числе о компоненте обязательной закупки (КОЗ). Ашераденс добавил, что не видит в этом вопросе ответственности госсекретаря Минэкономики Яниса Патмалниекса, который сделал много для ограничения КОЗ.

Говоря о возможной ответственности бывшего министра Артиса Кампарса за проблемы в системе КОЗ, Ашераденс сказал, что это политическая ответственность, которая, возможно, будет анализироваться в рамках аудита системы.

АО Sadales tīkls вводило в заблуждение Министерство экономики по срокам сдачи в эксплуатацию станций когенерации, говорится в сообщении, которое готовило Минэкономики по результатам оценки нормативных актов и их изменениям в связи со скандалом о мошенничестве с производством электроэнергии в рамках обязательной закупки.