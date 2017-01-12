Министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский в связи с приграничной торговлей алкоголем в Латвии потребует сократить по всей Европе разрешенное к ввозу через границу количество алкоголя, пишет газета Eesti Paevaleht.

По мнению Осиновского, налоговый департамент Эстонии мог бы также эффективнее заниматься борьбой с перепродавцами привезенного из Латвии алкоголя. Налогово-таможенный департамент не видит в происходящем проблемы, поскольку разрешенный объем не превышается, а цель перепродажи не зафиксирована.

По мнению Осиновского, приграничная торговля не имеет серьезных последствий, но речь идет об общественной морали.

Осиновский в период председательства Эстонии в ЕС планирует потребовать вместе с министром финансов Свеном Сестером сократить по всей Европе разрешенный объем трансграничных перевозок алкоголя. Поскольку речь идет об общеевропейском регулировании, для этого потребуется согласие всех 28 стран-членов и, поскольку, по словам министра, ЕС давно не ужесточал в этой области общую политику по алкоголю, он считаем предложение целесообразным и разумным.

Поскольку на разработку Еврокомиссией новой алкогольной политики потребовались бы годы, Осиновский за время председательства намерен достичь стадии передачи своих рекомендаций по разработке нового трансграничного порядка. По его словам, европейские министры здравоохранения уже давно ждут от Еврокомиссии новой стратегии, но до сих пор Еврокомиссия им отказывала. Он не смог ответить, каким стало бы в будущем разрешенное к ввозу количество алкоголя и следует ли сократить его в несколько раз или не настолько существенно.