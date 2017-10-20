Выдано в общей сложности более 1000 разрешений, а действуют сейчас чуть больше 400.

У 58 предпринимателей разрешения аннулированы, так как они в установленный срок не начали производство электроэнергии или не подали годовой отчет. 250 предпринимателям сделано предупреждение о нарушении сроков подачи отчетов или недочетах и невыполнении требований в отчетах, 35 - о налоговых долгах.

Министр пообещал до 30 октября 2017 года внести ясность в вопрос о том, кто должен взять на себя ответственность за недавно обнаруженные возможные мошеннические действия с выдачей разрешений производителям электроэнергии, которые своевременно не начали ее производство.

Премьер-министру будет представлен доклад, дающий оценку ответственности Комиссии по регулированию общественных услуг в вопросе о выдаче разрешений не начавшим производство электроэнергии когенерационным станциям, добавил Ашераденс.

Как сообщалось, Министерство экономики проведет аудит получателей разрешений на обязательную закупку электроэнергии и с помощью нового регулирования постарается искоренить возможности мошенничества.

Если подозрения о мошенничестве с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии на когенерационных станциях подтвердятся, это будет "вопиющий случай злонамеренного использования предпринимателями нормативной базы в своих интересах", подчеркнул Ашераденс.

Минэкономики подготовило план действий по предотвращению возможного повторения подобных действий и разработало поправки к правилам о производстве электроэнергии и установлении цен при ее производстве в когенерации, устанавливающие окончательный срок использования разрешений для тех предпринимателей, которые еще не начали производство электроэнергии.