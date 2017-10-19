"Учитывая важность этой зеленой зоны для части жителей Пурвциемса, самоуправление провело общественное обсуждение, а также дважды продлевало сроки принятия решения. По моей инициативе была организована встреча жителей района со строителями, но тогда к компромиссу прийти не удалось. Однако девелоперы проекта услышали пожелания части жителей и в доработанном варианте проекта нашли возможность сохранить большее число уже растущих деревьев, посадить больше саженцев и построить детскую игровую площадку, чтобы окружающей среде был причинен наименьший урон", - сказал председатель Комитета по вопросам охраны окружающей среды и жилища Рижской думы Вячеслав Степаненко.

Согласно плану развития города, на ул. Дзелзавас, 75b разрешено строительство центра услуг и торговли. На территории растет 48 разных деревьев. Изначально предприниматели просили разрешения на вырубку 30 деревьев и обещали посадить 33 саженца и живую изгородь. С учетом мнения местных жителей проект был переработан, компания пришла к выводу, что число деревьев, подлежащих вырубке, можно сократить до 24, также девелоперы обещают посадить 35 саженцев деревьев и живую изгородь и построить детскую игровую площадку.

Вырубят только деревья, которые расположены посередине участка, а большие деревья и группы деревьев, растущих ближе к многоэтажным домам и детскому саду, будут сохранены, а также дополнены новыми насаждениями. Кроме того, девелоперы обещают, что территория по окончании строительства будет открыта, освещена, здесь сделают дорожки и обеспечат свободное движение пешеходов к остановкам общественного транспорта и другим объектам.