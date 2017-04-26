Совет по конкуренции (СК) наложил штрафы на девять предприятий, которые состояли в картельном сговоре при поставке видео-, звукового, осветительного и сценического оборудования в рамках закупочных конкурсов государства и самоуправлений и принадлежащих им учреждений культуры, сообщила сегодня журналистам руководитель СК Скайдрите Абрама.

К этим предприятиям СК применил штраф на общую сумму 373 083 евро.

СК начал расследовать дело в мае 2015 года, когда одно из предприятий, участвовавших в картельном сговоре, сообщило о возможных нарушениях. В ходе расследования СК установил, что нарушения совершались в период с 2009-го по 2014 год.

Кроме предприятия, сообщившего о нарушениях, в картельном сговоре состояло еще девять компаний - SGS Sistеmas, Diogens Audio, Kompаnija NA, Pro 1 Stage, AJV grupa, Audio AE, 3S, SGM и Solavit.

Предприятия призывали конкурентов не подавать свои предложения или предлагали согласовывать свои предложения, чтобы обеспечить необходимое для проведения конкурса число претендентов и победу конкретного предприятия. Таким образом между компаниями не существовало конкуренции, и организаторы закупочных конкурсов вводились в заблуждение, получая предложения, которые не были подготовлены в условиях реальной конкуренции, пояснила Абрама.

За нарушение принципов конкуренции СК применил следующие штрафы: к SGS Sistеmas - 46 342 евро, к Diogens Audio - 13 709 евро, к Kompаnija NA - 185 931 евро, к Pro 1 Stage - 40 283 евро, к AJV grupa - 9995 евро, к Audio AE - 36 716 евро, к 3S - 12 749 евро, к SGM - 8039 евро, к Solavit - 19 319 евро.

Предприятие, которое первым сообщило о запрещенном сговоре, пользуясь возможностями программы снисхождения, полностью освобождено от штрафа и запрета на участие в публичных закупках в течение года.

Фирма Diogens audio в ходе следствия сотрудничала с СК и по собственной инициативе предоставляла информацию, поэтому совет решил снизить этому предприятию штраф. С фирмами Solavit и SGM заключено мировое соглашение, согласно которому они не станут обжаловать решение СК в части о выявленных нарушениях, поэтому штраф им будет уменьшен.

Как сообщила Абрама, примененные к компаниям штрафы составляют 2% - 4,5% от их оборота за последний год. Девять из входивших в картель предприятий являются крупнейшими на рынке видео-, звукового, осветительного и сценического оборудования.

На вопрос о том, будет ли на данном рынке в ближайшее время вообще существовать конкуренция с учетом запрета девяти крупнейшим компаниям участвовать в закупках, руководитель СК ответила утвердительно, так как имеется ряд небольших поставщиков, кроме того, в закупках сможет участвовать компания, которая сообщила о запрещенном сговоре.