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До открытия первого в Латвии магазина IKEA еще почти полтора года. Почему магазины и продукция IKEA вызывает такую любовь и (иногда) ненависть? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, портал Delfi изучил форумы поклонников бренда и обобщил опыт тех, кто уже делал покупки этих магазинах.
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