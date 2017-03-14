Российская система "Платон", позволяющая взимать плату за пользование дорогами с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, повышает тарифы. С апреля латвийским и другим перевозчикам за один километр пути по федеральным трассам придется платить в два раза больше, чем сейчас. Об этом сообщает Автотранспортная дирекция.

С 15 апреля 2016 года тариф за один километр пути составит 3,06 рубля или пять евроцентов. Повышение тарифов распространяется на перевозчиков всех стран, в том числе и России.

Система "Платон" начала работать в 2015 году. первоначально планировалось, что тариф за один километр пути составит 3,73 рубля. Однако внедрение системы вызвало возмущение среди российских автоперевозчиков, поэтому до 15 апреля 2016 года был установлен переходный тариф - 1,53 рубля за километр.

С 15 апреля тариф повышается в два раза, однако в будущем он также может повышаться. Тарифы "Платона" рассчитываются с учетом индекса инфляции. Следующая индексация запланирована на 1 июля 2018 года.