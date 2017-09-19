BM класс - один из важнейших, но не единственный фактор, определяющий цену на ОСТА. При расчете цены берется во внимание история страхования автовладельца за последние 11 лет. Главные критерии – общее число страховых дней в году и число страховых случаев ОСТА, в связи с которыми была произведена выплата компенсации пострадавшей стороне. Каждый автовладелец может проверить свой Bonus-malus класс на www.ltab.lv.

"В целом, изменения BM классов в этом году несущественно отличаются от предыдущих лет. Численно немного стремительнее, чем в предыдущие годы (на 11%) увеличилось число автоводителей, у которых уменьшился BM класс", - поясняет председатель правления LTAB Янис Абашин, добавляя, что сейчас средний статистический показатель BM класса для физических лиц – 9,28, а для юридических лиц – 8,61.

Наивысший (17 баллов) BM класс сейчас есть у 116368 автоводителей и это исторически самый большой прирост в этом классе (по сравнению с предыдущим годом прирост составил 12324 автоводителя, а по сравнению с 2015 годом – 23050 автоводителя). В целом, наивысшие/лучшие BM классы (7-17 баллов), которые позитивно сказываются на цене на ОСТА, сейчас присвоены 919634 автоводителям.

В свою очередь, низший (1 балл) BM класс присужден 189 автоводителям, а низшие/плохие классы (1-5 баллов) сейчас присвоены 28763 автоводителям. Начальный (6 баллов) класс присвоен 521434 автоводителям и, по сравнению с 2016 годом, прирост в этом сегменте составил 16,73%.