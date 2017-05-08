Для проектов по содействию занятости молодежи доступно 60 млн евро, сообщили агентству LЕТА в Минфине.

Базирующееся в Брюсселе бюро этого финансового инструмента объявило прием заявок на реализацию проектов по программам фонда молодежной занятости, при этом в первую очередь поддержка предусмотрена для международных проектов социального и экономического равноправия молодежи на рынке труда.

Общее финансирование по программе составит 60 млн евро. Поддержку планируется оказывать крупным проектам объемом не менее 1 млн евро. Средства предусмотрены для проектов в таких сферах, как инновации и исследования, развитие навыков и практики, анализ и исследовательская работа.

Заявки на финансирование принимаются от организаций, которые представляют Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Португалию, Румынию, Болгарию, Грецию, Кипр, Мальту, Хорватию, Ирландию, Испанию и Италию.

Основная целевая группа программы - молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Особая поддержка планируется для таких групп молодежи, как длительно не имеющие работы безработные, молодые люди с низкой квалификацией, женщины, которые ухаживают за детьми или нетрудоспособными взрослыми и не работают, этнические меньшинства, ищущие убежища, люди с нарушениями умственного развития и люди с инвалидностью.

Заявки на проекты принимаются до 1 августа этого года. Дополнительная информация доступна на сайте eeagrants.org.