Для укрепления конкурентоспособности Latvenergo в новый период стратегии планируется выполнить программу эффективности, предусматривающую пересмотр, централизацию и дигитализацию процессов.

В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности Latvenergo

планируется до 2022 года постепенно сократить число его работников примерно на четверть или на 1000.

"Чтобы обеспечить социально ответственный процесс, ежегодно число работников будет сокращаться примерно на 200. Сокращение в целом коснется 100 работников на производстве, 75 - в обслуживании клиентов, 60 - в ИТ и других функциях поддержки, около 800 - в распределительной системе", - рассказал Сикснис.

Планируется также, развивая э-среду, повысить качество обслуживания клиентов и каналов связи.