Также в рамках первой очереди планируется отремонтировать находящиеся на территории рынка подвальные помещения.
Как сообщила Бренце, при разработке проекта реконструкции Центрального рынка будут учитываться и архитектурные особенности проекта магистрали Rail Baltica, чтобы создать единый архитектурный комплекс рынка и Центрального железнодорожного вокзала.
Затраты на первую очередь ревитализации Центрального рынка оцениваются в 6 млн евро, из них 5 млн евро планируется получить из Европейского фонда регионального развития.