Средства были инвестированы в облагораживание территории, проектирование планируемых зданий, реконструкцию существующих зданий, строительство административного офиса Pillar, проведение инженерных коммуникаций, постройку дорог, а также в другие проекты, связанные с развитием территории.

Сравнительно благоприятные погодные условия в первые три месяца года позволили Pillar практически не прерывать начатые на территории New Hanza строительные работы первой очереди по инфраструктуре, где прокладываются водопроводные, канализационные, тепловые и электросети, а также уникальная крупномасштабная система сбора и аккумулирования дождевых вод и сеть улиц. Уже летом 2017 года планируется начать строительство комплекса штаб-квартиры ABLV.

Сейчас в стадии проектировки находятся также два жилых здания: многоквартирные дома премиум-класса и среднего класса, в каждом из которых будет примерно по 100 квартир. Близится к согласованию также проект создания парка New Hanza площадью 1,6 га.

Квартал New Hanza располагается в Риге между улицами Пулквиежа Бриежа, Ханзас, Сканстес и Спорта.