На следующей неделе правительство рассмотрит поправки к правилам о биобезопасности, позволяющие вновь держать домашнюю птицу под открытым небом, сообщил журналистам гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

Представители ПВС недавно обсудили вопросы миграции диких птиц с орнитологами, которые заверили, что с началом гнездования водоплавающих птиц угроза птичьего гриппа уменьшилась.

2 мая вопрос о содержании домашней птицы под открытым небом обсудит правительство. Однако латвийским птицеводам необходимо и в дальнейшем продолжать соблюдать меры биобезопасности, так как угроза распространения птичьего гриппа все еще сохраняется, подчеркнул Балодис.

Как сообщалось, 1 марта вступили в силу утвержденные правительством поправки к правилам о биобезопасности в местах содержания животных.

Поправки предписывают владельцам кур, перепелов, голубей, фазанов, гусей, уток, индюков и других птиц, содержащихся на закрытых территориях, соблюдать меры биобезопасности.

С 1 марта по 31 мая текущего года владельцы должны держать всю птицу в закрытых помещениях, предотвращать контакты с дикими птицами, а также не заниматься выездной торговлей яйцами и птицей.

Запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с использованием домашних птиц. Птиц нельзя поить водой из открытых водоемов, а работники птицеводческих хозяйств должны иметь рабочую или сменную одежду. Кормить птиц следует в помещении или на ограниченной территории, храня корм так, чтобы к нему не имели доступа дикие птицы.