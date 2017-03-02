Два новых ресторана Double Coffee будут открыты в торговых центрах, рассказал председатель правления компании Сергей Плотников. В каждый объект будет инвестировано примерно 100 000 евро.

"Первый ресторан в Риге был открыт в 2002 году. Сейчас в Риге действуют 12 ресторанов, но у нас большие планы по развитию, над реализацией которых мы работаем уже сейчас. Можем также себе позволить инвестировать средства в реконструкцию объектов, чтобы обновить дизайн или модернизировать сервисную зону, то есть кухню или бар", - рассказал Сергей Плотников.

В этом году компания планирует реконструировать свой первый ресторан, который находится в Риге на углу улиц Стабу и Бривибас. Обычно в перестройку таких объектов компания вкладывает 60-80 евро. В прошлом году был реконструирован ресторан Double Coffee на улице А.Деглава. После реконструкции посещаемость этого заведения увеличилась.

"Несмотря на большую конкуренцию и сложную бизнес-среду, мы стараемся держаться на латвийском рынке и не собираемся переезжать в какую-то другую страну, например. Эстонию, где, возможно, могут быть обеспечены более благоприятные условия для предпринимателей", - отметил Сергей Плотников.