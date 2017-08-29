Количество перевезенных DPD Latvija экспортных посылок в первые шесть месяцев этого года возросло более чем на 35% по сравнению с первой половиной 2016 года. В связи с расширением возможностей посылок из-за рубежа предприятие вводит услуги авиадоставки и в дальнейшем будет доставлять посылки до конечной цели по всему миру, сообщила консультант компании по вопросам общественных отношений Дита Буковска.

До настоящего момента DPD Latvija осуществляло доставки, используя исключительно сухопутный транспорт. Принимая во внимание отношение электронной коммерции и рыночный спрос к доставкам посылок во всем мире, предприятие вводит новую услугу DPD EXPRESS, или авиадоставку, предоставляя таким образом полный ассортимент услуг.

Новая услуга позволяет доставлять посылки до 220 конечных пунктов во всем мире. Доставка до конечного получателя в Европе осуществляется уже на следующий рабочий день, а в другие точки мира — в течение нескольких дней. Преимуществом услуги является также простое разделение зон доставки. Все европейские государства находятся в одной зоне доставки, и нет различий, производится доставка, например, в Польшу или в Испанию.

Общее количество перевезенных DPD Latvija посылок в первом полугодии 2017 года возросло на 14% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. При доставке в первом полугодии курьеры проехали 2,4 миллиона километров, что равноценно 60 поездкам вокруг земного шара по экватору. Тем временем, общий вес перевезенных пакетов составил 13,6 миллиона тонн.