Издание в конце 2016 года направила запрос Россельхознадзору о том, когда латвийские производители смогут вновь поставлять рыбную продукцию в Россию, но ответа до сих пор не получила. У Продовольственно-ветеринарной службы также нет никаких официальных подтверждений от российских ответственных ведомств.

Руководитель рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис говорит, что в настоящее время ситуация в отрасли совершенно непредсказуема, а именно, российский рынок могут открыть одному производителю, всем или никому. "Надежда есть, но никто ничего не может гарантировать", - сказал Бабрис.

После закрытия российского рынка Brīvais Vilnis, как и другие местные рыбоконсервные предприятия, работает над освоением новых рынков и расширением имеющихся, однако это нелегкий и непростой процесс. Вместе с российским рынком закрылись также рынки Белоруссии и Казахстана, поскольку все три страны входят в единый Таможенный союз. Бабрис считает, что в настоящее время ситуация в рыбной промышленности драматичная, потому что объемы производства продукции у большинства предприятий катастрофически упали.