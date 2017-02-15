Птичий грипп распространяется очень стремительно, он сложнее поддается контролю, чем африканская чума свиней. Одна заболевшая курица или утка может вызывать массовое заболевание и непрогнозируемые последствия для близлежащих ферм, заявил на заседании Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций министр земледелия Янис Дуклавс.

Он сообщил, что только что поступила информация о пяти вспышках заболевания в Польше, где на крупных фермах погибли сотни миллионов кур. "Это всего в 400 км от нас. Вопрос крайне серьезный, потому что болезнь сложнее поддается контролю, чем АЧС. Нужно понимать, что каждая заболевшая птица в приусадебном хозяйстве может стать роковой для Даугавпилса, Иецавы, Бауски и других мест, где расположены крупные фермы. Болезнь распространяется с перелетными птицами, никакие ограды не помогут, через пять дней птицы погибнут. Поэтому меры биобезопасности нужно соблюдать всем и везде", - сказал министр.

Компенсации за погибшую птицу получают только зарегистрированные владельцы. Официально зарегистрировано только 4000 хозяйств, где имеются куры, но в реальности это число может быть больше в несколько раз.

Меры биобезопасности полностью исключают пребывание птиц вне курятников. Также нужно обеспечить, чтобы в помещения, где находятся куры, не попадали посторонние лица, а посетители должны быть обеспечены защитной одеждой и обувью. Следует строго соблюдать меры гигиены, а в случае, если птица выглядит заболевшей, незамедлительно сообщать Продовольственно-ветеринарной службе.

Нельзя допускать попадания в корм и воду для домашних птиц выделений диких птиц, а также контактов домашних птиц с дикими.