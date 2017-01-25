Над разработкой двух продуктов премиум-класса специалисты компании работали в течение двух лет.
Кроме того, в рамках плана правовой защиты Dzintars планирует продать объекты недвижимости, которые не предназначены для хозяйственной деятельности предприятия.
В частности, будет продано 20 квартир в многоквартирном доме, который в свое время был построен для нужд работников компании. Кроме того, на продажу будет выставлен земельный участок неподалеку от производства, который не используется в хозяйственной деятельности.
Продажа этих объектов позволит Dzintars рассчитаться с кредиторами - СГД, Altum, Агентством приватизации, СГД, Рижской думой и охранным предприятием. Общая сумма долгов Dzintars составляет 4,25 млн евро.