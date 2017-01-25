Латвийский производитель косметики Dzintars, который в конце 2016 года попросил начать процесс защиты от кредиторов, на этой неделе выпустил на рынок новые продукты Future Formula. Предприятие рассчитывает, что это даст ему "второе дыхание", пишет Dienas bizness.

Над разработкой двух продуктов премиум-класса специалисты компании работали в течение двух лет.

Кроме того, в рамках плана правовой защиты Dzintars планирует продать объекты недвижимости, которые не предназначены для хозяйственной деятельности предприятия.

В частности, будет продано 20 квартир в многоквартирном доме, который в свое время был построен для нужд работников компании. Кроме того, на продажу будет выставлен земельный участок неподалеку от производства, который не используется в хозяйственной деятельности.

Продажа этих объектов позволит Dzintars рассчитаться с кредиторами - СГД, Altum, Агентством приватизации, СГД, Рижской думой и охранным предприятием. Общая сумма долгов Dzintars составляет 4,25 млн евро.