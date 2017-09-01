AО Eesti Meedia купит отделения портала недвижимости City24 в Эстонии и Латвии; сделка не повлечет за собой слияния принадлежащих Eesti Meedia отделений порталов недвижимости City24 и Kv.ee.

Балтийский медиаконцерн Eesti Meedia" приобретет отделения City24 в Эстонии и Латвии - АО Kinnisvaraportaal и ООО City24. Поскольку оборот приобретаемого предприятия составляет в Эстонии менее 2 млн евро, сделка не нуждается в разрешении от департамента конкуренции, сообщил Eesti Meedia.

"City24 и KV.ee продолжат работу в Эстонии в качестве самостоятельных порталов, Eesti Meedia не планирует активно вмешиваться в управление предприятиями. Важную роль в покупке портала City24 сыграло то обстоятельство, что она позволит Eesti Meedia выйти на латвийский рынок, где у Kv.ee нет позиций. City24 является в Латвии сильным брендом, он контролирует около половины рынка объявлений в сфере недвижимости", - сказал член правления Eesti Meedia Свен Нуутманн.

"Нельзя не отметить, что мотивацией для быстрого завершения процесса покупки стал также твердый план шести предприятий в сфере недвижимости и конкурирующего медиаконцерна создать новый портал недвижимости", - добавил Нуутманн.

Стороны не раскрывают точную стоимость сделки.

В неделю City24.ee посещает около 140 000 уникальных пользователей, которым портал предоставляет более 35 000 объявлений в сфере недвижимости. Ранее владельцем портала была компания Ильмара Компуса 24 M2 OU, которая в 2014 году купила портал City24.ee у финского биржевого предприятия Alma Meedia.

Eesti Meedia - действующий в Балтии медиаконцерн, деятельность которого включает производство контента для печатных и онлайн-СМИ, телевидения и радио, работу порталов объявлений и типографские услуги. Концерну в том числе принадлежат газета и портал Postimees, радио Kuku, телеканал Kanal2 и информагентство BNS.