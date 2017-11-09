По прогнозам ЕК, рост латвийской экономики в 2018 году замедлится до 3,5%, в 2019 году - до 3,2%.

Инфляция в Латвии в 2017 году составит 2,9%, в 2018 году - 2,8%, безработица снизится до 8,4% в этом году и до 7,9% в следующем.

В Эстонии, по прогнозам ЕК, ВВП в этом году вырастет на 4,4%, в 2018 году - на 3,2%, в 2019 году - на 2,8%. Инфляция составит в 2017 году 3,7%, в 2018 году - 3%. Безработица вырастет с 6,9% в этом году до 7,7% в следующем.

В Литве прирост ВВП в 2017 году составит 3,8%, в 2018 году - 2,9%, в 2019 году - 2,6%. Инфляцию в Литве ЕК прогнозирует в этом году в размере 3,8%, в 2018 году - 2,9%, безработицу - соответственно 7,3% и 6,8%.

Рост общей экономики ЕС прогнозируется в 2017 году в размере 2,3%, в 2018 - 2,1%, в 2019 году - 1,9%. Прогноз ЕК для еврозоны - соответственно 2,2%, 2,1% и 1,9%.

Инфляция в ЕС в 2017 и 2018 гг. ожидается в размере 1,7%, в еврозоне - соответственно 1,5% и 1,4%. Безработица в ЕС снизится с 7,8% в этом году до 7,3% в следующем, в еврозоне - с 9,1% в этом до 8,5% в следующем году.